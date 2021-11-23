Эксперт раскритиковал новую инициативу о выдаче медсправок водителям

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Представленный Минздравом новый порядок выдачи медицинских справок водителям с признаками наркомании необходимо четко регламентировать, чтобы избежать злоупотреблений и коррупции. Об этом РИА Новости заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

По мнению эксперта, если говорить о безопасности, такая мера правильная, так как нельзя пускать за руль людей, употребляющих запрещенные вещества, однако схема выдачи медсправок должна находиться строгих рамках.

"В то же время процедуры должны быть строго регламентированы и за их нарушение необходимо предусмотреть ответственность, в том числе и врачей. Цель – исключить злоупотребления и коррупцию", – объяснил специалист.

Жданов уточнил, что нужно создать понятные и прозрачные инструменты контроля и надзора за предлагаемой инициативой.

"Многие забывают, что справка для водительского удостоверения – это итог медицинского обследования. И если справка не просто бумажка, то эта инициатива верная. Врачи должны быть уверены в том, что водитель здоров, прежде чем разрешать ему садиться за руль", – подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ подготовило проект, согласно которому в России может измениться процедура получения справок для автомобилистов.

Предполагается, что водители с видимыми клиническими признаками употребления наркотиков будут вноситься в группу риска. Со следами уколов, повышенной потливостью, возбуждением, сонливостью, чрезмерно низким пульсом, тремором рук и эмоциональной неустойчивостью они будут направляться на полноценное лабораторное исследование, минуя экспресс-анализ мочи.