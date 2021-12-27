Нарколог рассказал, как бороться с новогодним похмельем

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После застолья в новогоднюю ночь побороть похмелье помогут кефир, чай и капустный рассол, рассказал психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Если новогоднее похмелье не очень тяжелое, то лучше ничего не делать до вечера 1 января. Но если не становится легче, то можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай. Помогут легкие белковые бульоны, холодец или нежирная яичница. Также рекомендую не огуречный, а именно капустный рассол. В нем есть вещество, защищающее печень", – сказал Брюн.
Специалист подчеркнул, что пить на следующий день спиртные напитки нельзя.
"Новая доза спиртного любой крепости может лишь усугубить ситуацию, облегчение будет кратковременным, а потом станет еще хуже. Если отравление алкоголем было тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь", – пояснил Брюн.
Также специалист добавил, что людям с болезнями желудка не стоит принимать аспирин, а заменить его можно янтарной кислотой. А при сильном похмелье нарколог рекомендовал провести первые сутки дома.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление большого количества алкоголя в Новый год может привести к длительному марафону. По его словам, достаточно выпить один бокал сухого вина.
Холдин призвал не забывать о закусывании и не смешивать напитки разной крепости, а также газировку и крепкое спиртное. Такой алкоголь лучше употреблять небольшими дозами, добавив лед.
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