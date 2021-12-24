Нарколог назвал допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь

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Фото: depositphotos/monkeybusiness
Употребление большого количества алкоголя в Новый год может привести к длительному марафону, заявил изданию "Подмосковье сегодня" главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
По его словам, достаточно выпить один бокал сухого вина. При этом эксперт призвал не забывать о закусывании и не смешивать напитки разной крепости, а также газировку и крепкое спиртное. Такой алкоголь лучше употреблять небольшими дозами, добавив лед.
Ранее врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов предупредил, что в новогоднюю ночь нередки случаи отравлений за праздничным столом. По словам специалиста, правильная подготовка к застолью позволит избежать таких неприятностей.
Так, например, запрещено оставлять при комнатной температуре подготовленные для стола блюда, их нужно держать только в холодильнике. Также нежелательно использование одной доски и ножа при нарезке разных продуктов.
"Доктор 24": новогодняя аллергия
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