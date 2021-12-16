Диетолог назвала способы похудеть к Новому году

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За неделю до Нового года можно похудеть на 1,5–3,4 килограмма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро-Юг", диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина.

Эксперт подчеркнула, что на начальных этапах скорость снижения веса может быть индивидуальной. В первую очередь необходимо установить распорядок дня и режим питания, а также нормализовать сон. По словам Сорокиной, питаться нужно 4–5 раз в сутки.

"В рациональном питании необходимы каши (источники растительного белка, витаминов группы В, витамина С), различные сорта мяса, рыба, молочные продукты (источник хорошо усвояемого кальция), овощи и фрукты, небольшое количество орехов, оливковое масло", – уточнила она.

Диетолог не советует употреблять продукты, на усвоение которых уходит больше энергии. Например, зеленый чай, перец, имбирь, баклажаны, кабачки, спаржа, редис и помидоры. Для ускорения метаболизма можно употреблять продукты с термогенным эффектом (специи, куркума, зеленый чай, зеленый кофе) и включать в режим дня оптимальную физическую нагрузку.

"При активной работе мышц улучшается кровообращение в организме, происходит приток кислорода, активно метаболизируется глюкоза, улучшается чувствительность к инсулину, идет активное сжигание калорий и многие другие важные процессы в организме. Без адекватной физической нагрузки снизить вес крайне сложно", – отметила Сорокина.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург при похудении перед Новым годом посоветовал не изнурять организм строгими диетами, а просто не есть сахар, включая мед, варенье и конфеты, а также отказаться от выпечки, картофельных чипсов, мороженого и мяса.

