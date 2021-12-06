Диетолог рассказал о способах похудения перед новогодними праздниками

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Режим сна и физическая активность помогут похудеть на 2–3 килограмма перед новогодними праздниками, рассказал "Звезде" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Обязательно прогулки, причем желательно в день хотя бы полчаса, а лучше два раза в день по полчаса. Прогулки тонизирующие, чтобы нагрузка бодрила. Второе обязательное условие – это полноценный сон. Если сна не хватает, невозможно похудеть даже тогда, когда это очень надо. Мотивы гаснут, смысл гаснет, расщепление жира тоже гаснет", – пояснил специалист.

Гинзбург посоветовал не изнурять организм строгими диетами, а просто не есть сахар, включая мед, варенье и конфеты, а также отказаться от выпечки, картофельных чипсов, мороженого и мяса. Последнее можно заменить рыбой.

"Хлеб – не белый, а серый или ржаной, цельнозерновой. Крупы – не рис, а гречка и овсянка. Чем больше съешь ягод, фруктов, зелени и овощей, тем лучше. Орехи в это время – одну-две столовые ложки, если смесь орехов. Желательно, но не больше", – добавил диетолог.

Ранее нутрициолог Мария Розанова рассказала, что употреблять макароны можно даже при снижении массы тела. По мнению эксперта, следует остановить выбор на цельнозерновых изделиях из полбы, амарантовых и гречневых.

