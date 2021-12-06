Эндокринолог перечислила полезные свойства граната

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о том, чем полезен гранат. Об этом сообщает газета "Известия".

По ее словам, в основе профилактического воздействия граната на организм человека лежит принцип синергии фитохимических веществ. Гранат можно есть вместе с косточками, особенно если этот сорт с мягкими семенами.

Специалист подчеркнула, что мякоть, сок и семена граната содержат семь групп биологически активных веществ, обладающих сильнейшими антиоксидантными и другими свойствами.

В первую группу входят гидролизуемые танины. В кишечнике часть из них подвергается переработке микрофлорой с образованием уролитинов. Это важнейшие биоактивные вещества, которые борются против рака, воспалений, болезней с сердцем, а также повышают иммунитет и останавливают старение. Также есть экспериментальные данные о роли уролитинов в предотвращении болезни Альцгеймера.

Вторая группа – флавоноиды, которые связаны со многими аспектами профилактики и лечения заболеваний человека. Они блокируют накопление холестерина и окисленных липидов в стенках сосудов, тормозят развитие атеросклероза. Противовоспалительное свойство антоцианов и уролитинов борется и с ожирением.

Третья группа – лигнаны. Они очень полезны для женщин и могут уменьшить симптомы дефицита эстрогенов, такие как приливы, нарушения сна и повышенная потливость в менопаузе.

В четвертую группу входят жирные кислоты и липиды. По полезным свойствам они напоминают омегу-3. Кислоты борются с диабетом и противодействуют ожирению. Они могут снизить стеатоз и фиброз печени, улучшить функцию митохондрий печени, а также снизить уровень глюкозы натощак.

В пятую группу входят пищевые волокна, то есть клетчатка. Она помогает улучшить функцию кишечника, снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови.

В шестую группу вошли витамины В2, В5, В6, В9, С, Н и РР, каротиноиды. Минеральные вещества: калий, кальций, магний, марганец, железо, йод, фосфор и натрий.

Седьмая группа – другие биологически активные вещества. Они все обладают многими полезными свойствами: антиоксидантными, стимулирующими рост нормальной кишечной микробиоты и противоопухолевыми.

Ранее сообщалось, что для предотвращения простуды нужно включить в рацион укрепляющие иммунитет продукты, богатые антиоксидантами, такими как витамин С.

В сезон простуд нужно употреблять болгарский перец, ягоды, брокколи, цветную капусту, перец чили, цитрусовые, киви, листовую зелень, манго, папайю, ананасы и семена граната.

Также можно приготовить полезный коктейль. Кроме того, перекусить можно ежевикой и малиной.

