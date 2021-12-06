Эндокринолог перечислила полезные свойства граната

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о том, чем полезен гранат. Об этом сообщает газета "Известия".
По ее словам, в основе профилактического воздействия граната на организм человека лежит принцип синергии фитохимических веществ. Гранат можно есть вместе с косточками, особенно если этот сорт с мягкими семенами.
Специалист подчеркнула, что мякоть, сок и семена граната содержат семь групп биологически активных веществ, обладающих сильнейшими антиоксидантными и другими свойствами.
В первую группу входят гидролизуемые танины. В кишечнике часть из них подвергается переработке микрофлорой с образованием уролитинов. Это важнейшие биоактивные вещества, которые борются против рака, воспалений, болезней с сердцем, а также повышают иммунитет и останавливают старение. Также есть экспериментальные данные о роли уролитинов в предотвращении болезни Альцгеймера.
Вторая группа – флавоноиды, которые связаны со многими аспектами профилактики и лечения заболеваний человека. Они блокируют накопление холестерина и окисленных липидов в стенках сосудов, тормозят развитие атеросклероза. Противовоспалительное свойство антоцианов и уролитинов борется и с ожирением.
Третья группа – лигнаны. Они очень полезны для женщин и могут уменьшить симптомы дефицита эстрогенов, такие как приливы, нарушения сна и повышенная потливость в менопаузе.
В четвертую группу входят жирные кислоты и липиды. По полезным свойствам они напоминают омегу-3. Кислоты борются с диабетом и противодействуют ожирению. Они могут снизить стеатоз и фиброз печени, улучшить функцию митохондрий печени, а также снизить уровень глюкозы натощак.
В пятую группу входят пищевые волокна, то есть клетчатка. Она помогает улучшить функцию кишечника, снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови.
В шестую группу вошли витамины В2, В5, В6, В9, С, Н и РР, каротиноиды. Минеральные вещества: калий, кальций, магний, марганец, железо, йод, фосфор и натрий.
Седьмая группа – другие биологически активные вещества. Они все обладают многими полезными свойствами: антиоксидантными, стимулирующими рост нормальной кишечной микробиоты и противоопухолевыми.
Ранее сообщалось, что для предотвращения простуды нужно включить в рацион укрепляющие иммунитет продукты, богатые антиоксидантами, такими как витамин С.
В сезон простуд нужно употреблять болгарский перец, ягоды, брокколи, цветную капусту, перец чили, цитрусовые, киви, листовую зелень, манго, папайю, ананасы и семена граната.
Также можно приготовить полезный коктейль. Кроме того, перекусить можно ежевикой и малиной.
"Городской стандарт": гранат
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: