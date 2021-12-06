Специалист сообщил о пользе квашеной капусты и азиатской кухни для кишечника и мозга

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Внештатный специалист австрийского центра здоровья Verba Mayr, терапевт Хенниг Сартор сообщил, что к атрофии мозга и болезни Альцгеймера могут привести проблемы с пищеварением, пишет "Газета.ру".
"Неправильное пищеварение – это медленный транзитный запор, в результате которого возникает интоксикация. Состав бактерий в кишечнике имеет связь с нервно-психическими заболеваниями, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, метаболическим синдромом, таким как ожирение или диабет", – пояснил специалист.
Он пояснил, что кислотность микрофлоры здорового кишечника должна быть больше 7 Ph, в противном случае в организме начнется выработка цитотоксичных желчных кислот. Из-за этого в мозге ограничивается обмен глюкозы, а клетки испытывают дефицит энергии и наблюдается снижение когнитивных способностей.
"В заботе о здоровье есть два важных аспекта: выработка токсинов, которую следует избегать путем уменьшения переедания, и вымывание накопившихся токсинов путем очистки. Для этого в рацион стоит добавить квашеные овощи и традиционные азиатские блюда", – добавил Сартор.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что употребление тыквы помогает замедлить старение кожи.
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