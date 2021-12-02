Нарколог оценил новые правила выдачи медсправок водителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев прокомментировал порядок выдачи медицинских справок для водителей, вступающий в силу с 1 марта будущего года. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что нововведение положительно повлияет на ситуацию, поскольку большое количество ДТП и преступлений совершаются людьми, которые находятся под влиянием психоактивных веществ.

"В целом мы это поддерживаем", – сказал Исаев.

Однако специалист указал и на противоречивый характер указанных признаков, свидетельствующих о склонности человека к употреблению наркотиков и алкоголя.

"Если у человека признаки каких-то инъекций на руках, это абсолютно оправданно. Но я видел пункты очень неоднозначные: к примеру повышенная сонливость, утомляемость", – отметил он.

По словам нарколога, эти симптомы могут быть следствием перенесенного коронавируса, а также появляться поздней осенью. Он пояснил, что в ноябре мало солнца и короткий световой день, из-за чего у многих развивается сонливость и депрессивные состояния.

Исаев выразил надежду на то, что при необходимости появится возможность корректировать новые правила.

Ранее Минздрав утвердил новой порядок выдачи медсправок для водителей, который предусматривает увеличение обследований для граждан после лишения прав, отбытия наказания в виде лишения занимать определенные должности.

Так, данную категорию граждан будут обследовать на употребление наркотиков и алкоголя в целях диагностики психических расстройств.

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов рассказал Москве 24, что новые правила получения водительских медсправок могут поставить в неудобное положение добросовестных граждан. По словам Славнова, из-за перечисленных Минздравом критериев на лабораторный анализ начнут попадать водители без зависимостей.

