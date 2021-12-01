Минздрав РФ утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Министерство здравоохранения РФ утвердило новой порядок выдачи медсправок для водителей с 1 марта 2022 года. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортными средствами", – говорится в документе.
Новый порядок предусматривает увеличение обследований для граждан после лишения прав, отбытия наказания в виде лишения занимать определенные должности, уточнил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Так, данную категорию граждан будут обследовать на употребление наркотических средств и алкоголя в целях диагностики психических расстройств.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Согласно проекту закона, от обязательного техосмотра освободят легковушки и мотоциклы, используемые владельцами исключительно в личных целях.
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