Госдума приняла в I чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Он был внесен на рассмотрение сенаторами и депутатами от "Единой России".

Согласно проекту закона, от обязательного техосмотра освободят легковушки и мотоциклы, используемые владельцами исключительно в личных целях.

При этом законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный транспорт, используемый в служебных целях.

Техосмотр понадобится только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

С идеей отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения были названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.

Правительство РФ поддержало соответствующий законопроект. В кабмине оценили инициативу, однако предложили внести поправки в его текст, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.