Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра

Фото: ТАСС/Christoph Schmidt
Правительство РФ поддержало внесенный в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно законопроекту, от обязательного техосмотра освобождаются автомобили, используемые в личных целях. Законопроект не распространяется на коммерческий транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный транспорт, который используется в служебных целях. При этом техосмотр нужно будет проходить при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
В кабмине оценили инициативу, однако предложили внести поправки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.
С идеей отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения были названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.
При этом в качестве альтернативы было предложено проработать меры поощрения автовладельцев для добровольного прохождения техосмотра. В их числе – снижение ставки транспортного налога или уменьшение стоимости полиса ОСАГО.
Также сообщалось, что отмена обязательных техосмотров позволит сократить их количество с текущих 30 миллионов в год до 6–8 миллионов.
В России техосмотр автомобилей могут сделать добровольным до конца года
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