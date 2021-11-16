В ГД уточнили порядок получения номеров на перегоняемые за границу машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проект закона, уточняющий порядок получения регистрационного документа на перегоняемый за пределы территории РФ транспорт, Госдума приняла в третьем чтении. Об этом сообщает ТАСС.
По действующим правилам в связи с вывозом за пределы территории России на транспортное средство оформляется регистрационный документ и отдельно на перегоняемое за границу шасси.
Теперь регистрационный документ будет оформляться на транспортное средство, в том числе и на шасси. В законопроекте говорится о транспорте, который реализует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. По принятому закону вместе с оформлением регистрационного документа машине присваивается государственный регистрационный номер.
Кроме того, в перечень транспортных средств, на которые не распространяются требования об обязательном государственном учете в качестве условия допуска к участию в дорожном движении, включили перегоняемые машины и те, со дня приобретения которых не прошло 10 дней.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Согласно проекту закона, от обязательного техосмотра освободят легковушки и мотоциклы, используемые владельцами исключительно в личных целях.
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