Автор законопроекта рассказал о последствиях отмены техосмотра

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев считает, что отмена обязательного техосмотра не приведет к увеличению аварийности на дорогах. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, из-за недостатка сервисных станций многим гражданам во время проверки оформляли документы просто так. Он добавил, что чаще всего у попавших в аварию машин обнаруживают нарушения, связанные с шинами и тонировкой стекол, а не с техническим состоянием.
"У нас было недостаточно сервисных станций и пунктов прохождения техосмотра. Люди не могли пройти его месяцами, а теперь существующих станций будет достаточно для 6,5 миллиона грузовых автомобилей, миллиона автобусов и около 400 тысяч автомобилей такси", – сказал Москвичев.
Он также отметил, что россияне держат свою технику в исправном состоянии, а подавляющее большинство водителей обслуживают машины в сервисных станциях.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковушек и мотоциклов, используемых владельцами исключительно в личных целях.
В России техосмотр автомобилей могут сделать добровольным уже до конца года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: