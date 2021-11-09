Автор законопроекта рассказал о последствиях отмены техосмотра

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев считает, что отмена обязательного техосмотра не приведет к увеличению аварийности на дорогах. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, из-за недостатка сервисных станций многим гражданам во время проверки оформляли документы просто так. Он добавил, что чаще всего у попавших в аварию машин обнаруживают нарушения, связанные с шинами и тонировкой стекол, а не с техническим состоянием.

"У нас было недостаточно сервисных станций и пунктов прохождения техосмотра. Люди не могли пройти его месяцами, а теперь существующих станций будет достаточно для 6,5 миллиона грузовых автомобилей, миллиона автобусов и около 400 тысяч автомобилей такси", – сказал Москвичев.

Он также отметил, что россияне держат свою технику в исправном состоянии, а подавляющее большинство водителей обслуживают машины в сервисных станциях.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковушек и мотоциклов, используемых владельцами исключительно в личных целях.

