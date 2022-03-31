В РФ вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о введении в стране моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом говорится в телеграм-канале правительства РФ.

"С завтрашнего дня (1 апреля. – Прим. ред.) правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей", – заявил глава кабмина.

Данная мера, по словам Мишустина, позволит должникам в течение шести месяцев решить текущие трудности и найти новые источники дохода. При этом им не потребуется закрывать бизнес и увольнять сотрудников.

Исключением из нового правила станут должники, выступающие застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в рамках закона о долевом строительстве и включенной в реестр проблемных активов.

Михаил Мишустин выразил надежду на то, что вводимый мораторий окажет поддержку компаниям и гражданам, которые столкнулись с трудностями в выполнении финансовых обязательств из-за последствий действий недружественных РФ стран.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что предприятия ушедших из РФ зарубежных компаний могут подвергнуть процедуре банкротства. Данный процесс может занимать от 3 до 6 месяцев.

