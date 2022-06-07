Минэкономразвития РФ предложило новый способ предотвращения банкротства

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Минэкономразвития РФ предложило ввести в России соглашение о досудебной санации в качестве нового механизма предотвращения банкротства, сообщает издание РБК.

В ведомстве отметили, что такая мера позволит избежать связанных с процедурой банкротства затрат и получить отсрочку по налогам.

"Это новая и реальная возможность для должника и кредиторов договориться об урегулировании задолженности, в том числе и по налогам, без возбуждения дела о банкротстве. Досудебная санация дает шанс примириться, избежать рисков на компромиссных условиях", – сообщили в МЭР.

Авторы документа назвали текущий механизм досудебного урегулирования задолженности через мировое соглашение несовершенным.

Уточняется, что досудебная санация является соглашением между должником и кредиторами на следующих условиях:



Согласие кредиторов с условиями мирового соглашения или плана реструктуризации долгов;

Изменение порядка и сроков исполнения обязательств должника или же их полное прекращение;

Предоставление должником или иными лицами залога, поручительства и другого обеспечения исполнения обязательств должника;

Условия о предоставлении приоритета в погашении требований кредиторов, которые возникли на основании финансирования, предоставленного в рамках соглашения;

Обязанность кредиторов не инициировать банкротство должника в течение установленного срока;

Обязанность должника раскрывать кредиторам сведения о наступлении определенных обстоятельств;

Обязанность должника совершать определенные соглашением сделки только с согласия кредиторов;

Обстоятельства, при которых соглашение прекращает действие и требования кредитора восстанавливаются на условиях, существовавших до его заключения.

Министерство рассчитывает, что при действии соглашения о досудебной санации начатое в отношении должника исполнительное производство будет прекращено, а также будет введен запрет на возбуждение новых.

Условием для утверждения соглашения судом является участие в его заключении кредиторов с более 75% обязательств должника. Кроме того, у должника не должно быть текущей задолженности, само соглашение должно быть направлено на восстановление его платежеспособности.

При этом Арбитражный суд имеет право отказать в утверждении соглашения при доказательстве худшего положения отсутствующих кредиторов по сравнению с тем, как если бы должника признали банкротом и его имущество было бы реализовано в ходе конкурсного производства.

По словам председателя Банкротного клуба Олега Зайцева, данный законопроект при действии моратория на принудительное банкротство становится еще более актуальным.

В свою очередь, консультант Исследовательского центра частного права имени Алексеева Айнур Шайдуллин добавил, что досудебная санация дает возможность получить должникам реабилитационные механизмы до входа в процедуру банкротства, а также распространить процедуру санации сразу на всех кредиторов.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о введении в стране моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.

Данная мера, по словам Мишустина, позволит должникам в течение шести месяцев решить текущие трудности и найти новые источники дохода. При этом им не потребуется закрывать бизнес и увольнять сотрудников.

Исключением из нового правила станут должники, выступающие застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в рамках закона о долевом строительстве и включенной в реестр проблемных активов.

