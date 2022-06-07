Минэкономразвития РФ предложило новый способ предотвращения банкротства

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Минэкономразвития РФ предложило ввести в России соглашение о досудебной санации в качестве нового механизма предотвращения банкротства, сообщает издание РБК.
В ведомстве отметили, что такая мера позволит избежать связанных с процедурой банкротства затрат и получить отсрочку по налогам.
"Это новая и реальная возможность для должника и кредиторов договориться об урегулировании задолженности, в том числе и по налогам, без возбуждения дела о банкротстве. Досудебная санация дает шанс примириться, избежать рисков на компромиссных условиях", – сообщили в МЭР.
Авторы документа назвали текущий механизм досудебного урегулирования задолженности через мировое соглашение несовершенным.
Уточняется, что досудебная санация является соглашением между должником и кредиторами на следующих условиях:
Условием для утверждения соглашения судом является участие в его заключении кредиторов с более 75% обязательств должника. Кроме того, у должника не должно быть текущей задолженности, само соглашение должно быть направлено на восстановление его платежеспособности.
При этом Арбитражный суд имеет право отказать в утверждении соглашения при доказательстве худшего положения отсутствующих кредиторов по сравнению с тем, как если бы должника признали банкротом и его имущество было бы реализовано в ходе конкурсного производства.
По словам председателя Банкротного клуба Олега Зайцева, данный законопроект при действии моратория на принудительное банкротство становится еще более актуальным.
В свою очередь, консультант Исследовательского центра частного права имени Алексеева Айнур Шайдуллин добавил, что досудебная санация дает возможность получить должникам реабилитационные механизмы до входа в процедуру банкротства, а также распространить процедуру санации сразу на всех кредиторов.
В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о введении в стране моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.
Данная мера, по словам Мишустина, позволит должникам в течение шести месяцев решить текущие трудности и найти новые источники дохода. При этом им не потребуется закрывать бизнес и увольнять сотрудников.
Исключением из нового правила станут должники, выступающие застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в рамках закона о долевом строительстве и включенной в реестр проблемных активов.
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