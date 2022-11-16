Небольшие кредиты превращают пенсионеров в вечных должников – Путин

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Владимир Путин заявил, что российские банки превращают пенсионеров в вечных должников, без разбора выдавая небольшие кредиты. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Банки легко <...> выдают небольшие суммы кредитов, так как у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников", – сказал президент во время совещания с правительством РФ.

По его словам, в итоге кредитные организации "пьют кровь" из таких людей до конца жизни. Глава государства призвал банки более ответственно подходить к вопросам предоставления потребительских кредитов.

Также в ходе встречи российский лидер поддержал предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова о расширении возможностей внесудебной процедуры банкротства. В частности, речь идет о расширении планки долга в том числе для пенсионеров и льготников.

По его словам, часто банкротство становится клеймом на всю жизнь, тогда как даже с судимостью сложностей меньше. Эту проблему нужно решить, считает он, поскольку сейчас она негативно влияет на экономику страны, на самих людей, которые вынуждены работать неофициально, отказываясь от части своих прав.

"Всю жизнь людей гоняют с этими небольшими суммами, все это приводит к негативным последствиям в экономике в целом, потому что создает дополнительный стимул для роста серого рынка труда", – пояснил президент.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение распространить льготное автокредитование на военных, мобилизованных и членов их семей. Он также отметил, что покупка машины в целом должна стать более доступной для россиян.



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