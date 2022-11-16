В ГД прокомментировали идею досрочного выхода на пенсию для ветеранов боевых действий

Фото: Агентство "Москва"

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил предложение ввести в России досрочный выход на пенсию для ветеранов боевых действий, сообщает RT.

По мнению парламентария, инициативу нужно рассмотреть более детально, когда законопроект поступит в Госдуму. С ним надо будет ознакомиться, исходя из возможностей, финансово-экономического обоснования и различных оценок экспертно-правового порядка, считает он.

Швыткин также заявил о необходимости обеспечить повышение социального статуса ветеранов боевых действий. По его мнению, надо в корне пересмотреть закон "О ветеранах", поскольку прописанные там льготы утратили свое как моральное, так и нравственное значение.

"Например, постановка вне очереди стационарного телефона. Понятно, что стационарных телефонов уже практически ни у кого нет. Даже такой, казалось бы, мелочный вопрос тоже играет роль. Необходимо повышать соответствующие единовременные пособия и выплаты для ветеранов боевых действий", – пояснил депутат.

Он добавил, что некоторые предложения нужно решать на федеральном уровне, исходя из необходимости, направленной на улучшение качества жизни различных категорий граждан.

Ранее заместитель руководителя ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов выступил с инициативой ввести досрочный выход на пенсию для ветеранов боевых действий. Поправки предлагается внести в статью 32 Федерального закона "О страховых пенсиях". Согласно документу, на 5 лет раньше должны выйти на пенсию мужчины, которые являются ветеранами боевых действий, достигшие 60 лет, и женщины – в 55 лет. При этом данная категория граждан должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Парламентарий также предложил сделать меньше размер страхового стажа, который нужен для права на досрочное назначение страховой пенсии, в отношении инвалидов военной травмы. Данные решения Нилов назвал справедливыми и обоснованными.

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