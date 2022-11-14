Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию

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Российским пенсионерам, ухаживающим за родственниками, с декабря увеличат пенсию, сообщила изданию Primpress юрист Ирина Сивакова.

Для получения компенсационной выплаты в размере 2,4 тысячи рублей нужно до конца ноября подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Прибавку могут назначить независимо от статуса трудоустроенности человека. Работающие пенсионеры также могут получить доплату, однако она не будет индексироваться.

Доплата рассчитана на пенсионеров, которые ухаживают за родственником с инвалидностью. По словам юриста, им надо будет доказать, что их близкий родственник находится у них на иждивении. Иждивенцем пенсионера может стать и человек, у которого есть доход, но в этом случае нужно подтвердить, что такому человеку необходима помощь своего пожилого родственника.

Ранее была названа категория граждан, которым с ноября повысят пенсии. Речь идет о тех, кто в октябре отпраздновал свое восьмидесятилетие. Таким пенсионерам полагается удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.



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