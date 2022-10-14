Экономист рассказал, кому повысят пенсию в ноябре

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, с ноября начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"В ноябре произойдет повышение пенсии пенсионерам, достигшим возраста 80 лет. Это связано с тем, что у них повышенные расходы, связанные, например, с покупкой медикаментов", – говорит эксперт.

По словам экономиста, страховая пенсия по старости состоит из двух частей. "Это фиксированная выплата и страховая часть пенсии на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые заработал человек. Последняя зависит от стажа и размера заработка", – пояснил Сафонов.

Специалист отметил, что при достижении 80-летнего возраста человеку полагается удвоенная фиксированная выплата.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Для этих людей фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза. Другая часть пенсии остается та же самая.

Сафонов напомнил, что в 2022 году размер фиксированной выплаты составляет 7 220 рублей 74 копейки. Таким образом, пенсионеры, достигшие 80-летия, дополнительно к страховой части пенсии получат 14 441 рубль 48 копеек.

Ранее в Минтруде сообщили, что в 2023 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 2,6 процентного пункта выше инфляции. В среднем выплаты увеличатся на тысячу рублей.



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