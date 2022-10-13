Пенсии неработающих россиян проиндексируют выше инфляции

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

В 2023 году размер пенсий неработающих пожилых жителей России проиндексируют на 2,6 процентного пункта выше инфляции. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции", – цитирует Пудова РИА Новости.

До этого в Минтруде России сообщали, что страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 4,8%, после чего их размер составит 21 864 рубля, заявили в Минтруде России.

Отмечалось, что более 9,5 триллиона рублей заложены в бюджете Социального фонда на выплату пенсий, из них около 9 триллионов – на выплату страховых пенсий.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!