Россиянам напомнили о праве получить всю накопленную пенсию разом

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Трудовая пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей, напомнила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Страховую пенсию можно получить лишь при достижении пенсионного возраста, а накопительную – после того, как исполнится 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам, продолжила эксперт. Однако есть случаи, когда оба вида пенсий можно получить единовременно.

"Для получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям необходимо обратиться в ПФР либо в НПФ, в зависимости от того, где находятся средства. Заявление можно подать и через личный кабинет на сайте ПФР", – приводит слова Сорокиной агентство "Прайм".

Узнать информацию о суммах накоплений можно в бухгалтерии по месту работы, в личном кабинете на портале госуслуг, в МФЦ или Пенсионном фонде, отметила специалист. Она также подчеркнула, что работодатель имеет право обратиться в ПФР за выплатой накопительной пенсии застрахованным лицам, которые являются сотрудниками, но только с их письменного согласия.

Ранее эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета имени С. Ю. Витте Кирилл Парфенов рассказал, кому не положена прибавка к пенсии с 80 лет. Речь идет о тех, кому данная выплата была назначена по иным основаниям.



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