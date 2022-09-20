Эксперт рассказал, кому не положена прибавка к пенсии с 80 лет

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Достижение гражданином РФ возраста 80 лет является основанием для назначения ему фиксированной ежемесячной выплаты, напомнил эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета имени С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.

Однако, предупредил он, это касается не всех – те, кому пенсия была назначена по иным основаниям, прав на прибавку не имеют.

"Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается безо всяких заявлений, просто по умолчанию", – приводит его слова агентство "Прайм".

Парфенов напомнил, что в большинстве случаев под пенсией подразумевается именно назначение страховой пенсии по старости, призванной компенсировать заработную плату гражданина, которую он получал до выхода на пенсию по возрасту. Также страховая пенсия может быть назначена по инвалидности или потере кормильца.

Эксперт пояснил, что для граждан, получающих пенсию по инвалидности, достижение 80-летнего возраста ничего не меняет. Прибавка таким россиянам не назначается по причине того, что они уже получают увеличенную пенсию независимо от возраста. Такая же ситуация и с пенсией по потере кормильца, уточнил Парфенов.

При этом он отметил, что если пенсия по старости с учетом дополнительной выплаты после достижения 80 лет окажется выше, чем по потере кормильца, то гражданин имеет право перейти на пенсию по возрасту. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд РФ.

Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ стал регионом, в котором получают самую большую пенсию в России. Ее размер составляет 27 тысяч 842 рубля. К регионам-лидерам по размеру пенсии также относятся Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Магаданская область.

