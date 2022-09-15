Экономист рассказал, как получить часть пенсии раньше срока

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Россияне могут получить накопительную часть пенсии по достижении "старого" пенсионного возраста. Об этом заявил доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев в разговоре с РИА Новости.
"Эту пенсию можно получить раньше, чем по старости. И в законах это прописано", – проинформировал эксперт.
По его словам, для получения накопительной части россиянину необходимо набрать необходимое число пенсионных коэффициентов (23,4 в 2022 году) и страхового (13 лет в 2022 году) или специального стажа.
Тимофеев добавил, что для получения выплат, положенных при достижении пенсионного срока, россияне могут обратиться за ними заранее: мужчины – в 60 лет и женщины – в 55 лет. Заявление необходимо направить Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, добавил экономист.
Ранее эксперт сервиса "Финансовое здоровье" Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова напомнила россиянам о выплатах, положенных одиноким пенсионерам от государства.
Специалист сообщила, что меры федерального уровня положены всем пенсионерам в РФ, а на уровне региона и муниципалитета можно получить определенного рода помощь исходя из прописки. Самая известная льгота, по ее словам, касается налога на имущество.
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