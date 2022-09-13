Как получить выплату за брак дольше 50 лет в Москве

В ряде регионов России, среди которых и Москва, предусмотрены выплаты парам к золотой свадьбе. Рассчитывать на денежное поощрение могут супруги, прожившие в официальном браке 50 и больше лет. Рассказываем, как получить выплату в столице.



Правила устанавливают регионы

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что пары могут получить денежное поощрение за долгую семейную жизнь в 19 регионах РФ. При этом правила выплат и их размер устанавливают региональные власти.





Людмила Иванова-Швец доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает этот вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила.

Эксперт добавила, что единственное общее правило, объединяющее все регионы, касается продолжительности семейной жизни, за которую дают поощрение. Проще говоря, выплаты везде начинаются с 50-летнего юбилея. Затем супруги получают их каждые 5 или 10 лет, уточнила специалист.

Следует учесть и то, что за выплатой нужно самостоятельно обратиться в местные органы социального обеспечения, поскольку без заявления ее не назначают.

"В каждом регионе определены периоды, в какие можно подать заявление: где-то это в течение года или даже нескольких лет, где-то перед юбилейной датой", – говорит Иванова-Швец.

В некоторых регионах могут действовать и дополнительные условия для выплаты поощрений. Среди прочих, встречается требование о постоянном проживании супругов в течение определенного времени. Кроме того, условием может быть обязательная прописка в одном регионе, а также стаж работы.



Как получить выплату в Москве?

В столице на единовременную выплату могут претендовать супруги, которые прожили вместе 50, 55, 60, 65 и 70 лет. Речь идет только об официальном браке, причем отсчет времени начинается со дня его регистрации. Выплату получит кто-то один из пары при условии, что семья соответствует двум условиям. Первое касается того, что обоим супругам необходимо иметь столичную прописку, второе – они должны получать пенсию в Москве.

Для начисления выплаты нужно подать соответствующее заявление в любой центр госуслуг "Мои документы". Причем делать это следует не раньше чем за 1 месяц до праздничной даты. С собой необходимо взять заявление, паспорта обоих супругов и свидетельство о заключении брака. Банковские реквизиты и номер счета предоставляются по желанию.

Если заявление подает представитель, то он должен взять документ, подтверждающий личность, и свидетельство о его полномочиях. Решение по выплате примут в течение 30 дней.

Ее сумма зависит от количества лет, прожитых в браке. С 1 января 2022 года установлен следующий размер выплат: 50 лет – 22 954 рубля; 55 и 60 лет – 28 692 рубля; 65 и 70 лет – 34 430 рублей.

Если супруги не получали деньги за предыдущие юбилеи (но не ранее 1 января 2007 года), то они могут обратиться за их выплатой в размере, установленном на дату юбилея.

Помимо денежного поощрения, для тех, кто отметил 50, 55, 60, 65 и 70 лет брака, в столице предусмотрены торжественные церемонии чествования юбиляров в ЗАГСе. Для проведения праздничного мероприятия необходимо обратиться в любой из отделов ЗАГС или дворец бракосочетания. При себе нужно иметь паспорта супругов и свидетельство о браке.