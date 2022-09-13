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Как получить выплату за брак дольше 50 лет в Москве

Подарок на свадьбу: как получить выплату за долгий брак в Москве
обществоистории

В ряде регионов России, среди которых и Москва, предусмотрены выплаты парам к золотой свадьбе. Рассчитывать на денежное поощрение могут супруги, прожившие в официальном браке 50 и больше лет. Рассказываем, как получить выплату в столице.

Правила устанавливают регионы

Фото: depositphotos/pressmaster

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что пары могут получить денежное поощрение за долгую семейную жизнь в 19 регионах РФ. При этом правила выплат и их размер устанавливают региональные власти.

Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает этот вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила.
Людмила Иванова-Швец
доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова

Эксперт добавила, что единственное общее правило, объединяющее все регионы, касается продолжительности семейной жизни, за которую дают поощрение. Проще говоря, выплаты везде начинаются с 50-летнего юбилея. Затем супруги получают их каждые 5 или 10 лет, уточнила специалист.

Следует учесть и то, что за выплатой нужно самостоятельно обратиться в местные органы социального обеспечения, поскольку без заявления ее не назначают.

"В каждом регионе определены периоды, в какие можно подать заявление: где-то это в течение года или даже нескольких лет, где-то перед юбилейной датой", – говорит Иванова-Швец.

В некоторых регионах могут действовать и дополнительные условия для выплаты поощрений. Среди прочих, встречается требование о постоянном проживании супругов в течение определенного времени. Кроме того, условием может быть обязательная прописка в одном регионе, а также стаж работы.

Как получить выплату в Москве?

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В столице на единовременную выплату могут претендовать супруги, которые прожили вместе 50, 55, 60, 65 и 70 лет. Речь идет только об официальном браке, причем отсчет времени начинается со дня его регистрации. Выплату получит кто-то один из пары при условии, что семья соответствует двум условиям. Первое касается того, что обоим супругам необходимо иметь столичную прописку, второе – они должны получать пенсию в Москве.

Для начисления выплаты нужно подать соответствующее заявление в любой центр госуслуг "Мои документы". Причем делать это следует не раньше чем за 1 месяц до праздничной даты. С собой необходимо взять заявление, паспорта обоих супругов и свидетельство о заключении брака. Банковские реквизиты и номер счета предоставляются по желанию.

Если заявление подает представитель, то он должен взять документ, подтверждающий личность, и свидетельство о его полномочиях. Решение по выплате примут в течение 30 дней.

Ее сумма зависит от количества лет, прожитых в браке. С 1 января 2022 года установлен следующий размер выплат: 50 лет – 22 954 рубля; 55 и 60 лет – 28 692 рубля; 65 и 70 лет – 34 430 рублей.

Если супруги не получали деньги за предыдущие юбилеи (но не ранее 1 января 2007 года), то они могут обратиться за их выплатой в размере, установленном на дату юбилея.

Помимо денежного поощрения, для тех, кто отметил 50, 55, 60, 65 и 70 лет брака, в столице предусмотрены торжественные церемонии чествования юбиляров в ЗАГСе. Для проведения праздничного мероприятия необходимо обратиться в любой из отделов ЗАГС или дворец бракосочетания. При себе нужно иметь паспорта супругов и свидетельство о браке.

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