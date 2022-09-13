Россиянам объяснили, когда им полагается выплата за долгий брак

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В 19 российских регионах пары, отметившие золотую свадьбу, могут получить денежную выплату от властей, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает это вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Так, например, в Санкт-Петербурге платят одну тысячу рублей за каждый прожитый год. То есть, за 50-летие совместной жизни выплачивают 50 тысяч рублей. В Пензенской области и Республике Удмуртия – по 5 тысяч рублей, в Калужской области – 4,5 тысячи рублей, объяснила Иванова-Швец.
По ее словам, данная выплата носит заявительный характер, поэтому юбилярам необходимо подать заявление в местные органы социального обеспечения. Еще несколько российских регионов, продолжила эксперт, выдают в честь юбилея свадьбы памятные знаки, медали и грамоты.
Ранее сообщалось, что женихи из Петербурга и Саратова покупают самые дорогие помолвочные кольца. Согласно "обручальному" рейтингу одного из ювелирных брендов, в Петербурге средний чек за кольца для помолвки составляет около 10 тысяч рублей, в Саратове – 9 тысяч рублей. Самыми экономными оказались омичи и новгородцы. Они тратят на кольца примерно 4 тысячи рублей. Москвичи в данном вопросе придерживаются золотой середины.
Женихи из Петербурга и Саратова покупают самые дорогие помолвочные кольца
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