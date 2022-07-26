Женихи из Петербурга и Саратова покупают самые дорогие помолвочные кольца. А невестам из Омска и Великого Новгорода повезло с колечками меньше других соотечественниц. Об этом свидетельствует "обручальный" рейтинг одного из ювелирных брендов.

Так, в Северной столице средний чек за кольца для помолвки – около 10 тысяч рублей. На тысячу меньше тратят саратовцы. У самых экономных – омичей и новгородцев – расходы на символы помолвки – примерно 4 тысячи рублей.

Москвичи придерживаются золотой середины в этом вопросе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.