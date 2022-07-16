Российские ТЦ готовятся к возможному возвращению масок – СМИ

Фото: The City/Михаил Голденков
Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал, что владельцы торговых центров, входящих в совет, готовятся к возвращению масочного режима. Об этом сообщает РБК.
По его словам, в настоящее время РСТЦ следит за ситуацией.
В материале говорится, что в совет торговых центров входят "Корпорация А.Н.Д." (ТЦ "Смоленский пассаж", "Калужский" и другие), "Ташир" (сеть ТЦ "Рио", "Ереван Плаза", Avenue South-West и другие), Ingka Centres (ТЦ "Мега").
Как сообщили изданию в пресс-службе ТРК "Остров мечты", в комплексе поддерживают меры эпидемической безопасности. В группе "Ташир" отметили, что внимательно следят за эпидемиологической ситуацией. Там отметили, что в случае принятия властями нормативных актов по борьбе с COVID-19, будут соблюдать все предписанные требования по безопасности.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия еще не закончилась, субварианты штамма коронавируса "Омикрон" продолжают активно распространяться, что приводит к возникновению новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас необходимо вернуться к уже проверенным мерам профилактики, добавил он.
До этого в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: