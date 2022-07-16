Российские ТЦ готовятся к возможному возвращению масок – СМИ

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Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал, что владельцы торговых центров, входящих в совет, готовятся к возвращению масочного режима. Об этом сообщает РБК.

По его словам, в настоящее время РСТЦ следит за ситуацией.

В материале говорится, что в совет торговых центров входят "Корпорация А.Н.Д." (ТЦ "Смоленский пассаж", "Калужский" и другие), "Ташир" (сеть ТЦ "Рио", "Ереван Плаза", Avenue South-West и другие), Ingka Centres (ТЦ "Мега").

Как сообщили изданию в пресс-службе ТРК "Остров мечты", в комплексе поддерживают меры эпидемической безопасности. В группе "Ташир" отметили, что внимательно следят за эпидемиологической ситуацией. Там отметили, что в случае принятия властями нормативных актов по борьбе с COVID-19, будут соблюдать все предписанные требования по безопасности.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия еще не закончилась, субварианты штамма коронавируса "Омикрон" продолжают активно распространяться, что приводит к возникновению новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас необходимо вернуться к уже проверенным мерам профилактики, добавил он.

До этого в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19.