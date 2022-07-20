Эксперты объяснили разницу между погодой в Европе и Москве

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Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил, почему в Европе установилась аномальная жара, в то время как в Москве сохраняется прохлада. Об этом сообщает Life.ru.
По словам эксперта, чрезмерно высокие температуры в европейском регионе стали следствием антициклона и повышенного атмосферного давления. При этом он затруднился предсказать, насколько быстро рассосется антициклон.
"За последние 40 лет в Европе летом потеплело на два градуса – это весьма существенно. И далее, в следующие 30 лет, еще потеплеет на два градуса. Это означает, что вероятность экстремальных температурных порогов будет нелинейно расти", – заявил Семенов.
Он подчеркнул, что потепление на один градус увеличит такую вероятность на 20%, а еще один градус поднимет ее до 40%.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил, что к востоку от антициклона формируется сопряженная ложбина низкого давления. Именно в этой зоне находится европейская часть России.
"Поэтому такой прохладный воздух сейчас не только в Москве, но и в Центрально-Черноземном районе, Южном федеральном округе, Краснодарском крае температура на 2–4 градуса ниже нормы", – добавил специалист.
Вильфанд отметил, что антициклон сейчас сохраняется над Восточной Сибирью, из-за чего в Якутии ввели четвертый класс пожарной опасности при температуре в 30 градусов. Что касается Европы, то там ослабление жары возможно во второй половине текущей недели.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие выходные в Москве установится температура воздуха в пределах 30 градусов. Кроме того, не ожидается существенных осадков.
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