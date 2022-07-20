Власти Москвы попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

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Столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды из-за опасных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – указали в ведомстве.

По информации центра погоды "Фобос", в среду, 20 июля, в Москве ожидаются дожди (вплоть до 10% месячной нормы осадков). Кроме того, местами возможна гроза, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В комплексе городского хозяйства Москвы объявили, что на улицах столицы организовано дежурство бригад Мосводостока. По необходимости специалисты будут обеспечивать пропуск осадков в водосточную сеть города. Жители могут оповестить о скоплениях воды по телефонам диспетчерских служб или в социальных сетях организации.

В департаменте транспорта Москвы призвали горожан пользоваться общественным транспортом и избегать поездок в час пик. В случае пользования личным автотранспортом рекомендуется соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Ради безопасности не стоит парковать машину у шатких конструкций и под деревьями.

По данным ведомства, в настоящий момент движение на дорогах столицы оценивается в четыре балла. Наибольшие трудности зафиксированы при следовании в центр на Ленинградском шоссе, улице Профсоюзной и шоссе Энтузиастов.

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова ранее рассказала, что дождливые дни с температурой 18–26 градусов тепла сохранятся в Москве до конца рабочей недели. При этом в выходные столицу и Подмосковье ожидает жара уровня до 30 градусов.