Власти Москвы попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды из-за опасных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.
"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – указали в ведомстве.
По информации центра погоды "Фобос", в среду, 20 июля, в Москве ожидаются дожди (вплоть до 10% месячной нормы осадков). Кроме того, местами возможна гроза, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
В комплексе городского хозяйства Москвы объявили, что на улицах столицы организовано дежурство бригад Мосводостока. По необходимости специалисты будут обеспечивать пропуск осадков в водосточную сеть города. Жители могут оповестить о скоплениях воды по телефонам диспетчерских служб или в социальных сетях организации.
В департаменте транспорта Москвы призвали горожан пользоваться общественным транспортом и избегать поездок в час пик. В случае пользования личным автотранспортом рекомендуется соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Ради безопасности не стоит парковать машину у шатких конструкций и под деревьями.
По данным ведомства, в настоящий момент движение на дорогах столицы оценивается в четыре балла. Наибольшие трудности зафиксированы при следовании в центр на Ленинградском шоссе, улице Профсоюзной и шоссе Энтузиастов.
Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова ранее рассказала, что дождливые дни с температурой 18–26 градусов тепла сохранятся в Москве до конца рабочей недели. При этом в выходные столицу и Подмосковье ожидает жара уровня до 30 градусов.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 20 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: