Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре с порывами до 17 м/с

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В среду, 20 июля, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, местами гроза и до 22 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
"Облачно с прояснениями. Дождь. Местами гроза. Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов тепла, по области – от 17 до 22 градусов. Ветер западный, северо-западный, 6–11 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на текущей неделе в Московском регионе будет преобладать облачная и дождливая погода. Он уточнял, что с понедельника по пятницу, 22 июля, в столице будет прохладно. Температура воздуха составит около 18–20 градусов, в области ожидается 16–21 градус.
Синоптики заявили, что середина июля в столице больше похожа на начало сентября
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