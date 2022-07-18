Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на предстоящей неделе в Московский регион придет облачная и дождливая погода. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Начнет неделю циклон, который будет формироваться над большей частью Центрального федерального округа. Первый день новой недели будет в столице преимущественно облачным и с температурой, которая на пять градусов ниже положенного", – отметил метеоролог.

Он уточнил, что с понедельника по пятницу, 22 июля, в столице будет прохладно. Температура воздуха составит около 18–20 градусов, в области ожидается 16–21 градус. При этом, по словам синоптика, прохлада будет сопровождаться дождями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что понедельник, 18 июля, в Москве может стать самым холодным днем с начала месяца. В этот день воздух прогреется всего лишь до 18–19 градусов тепла. Также будут дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду, Вильфанд добавил, что потепление ожидается в конце недели, температура будет выше 25 градусов тепла.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, предупредил, что возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается.

