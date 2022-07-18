Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 18 июля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 20–22 градуса, по области – 18–23 градуса. Ветер северо-западного направления 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление вблизи климатической нормы, 747 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия по-прежнему останутся комфортными, без резких колебаний метеопараметров. Содержание кислорода в утренние часы повышенное, днем в пределах нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве на неделе будет похожа на раннюю осень.

По словам метеоролога, температура воздуха в середине недели будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 18–20 градусов тепла, в области температура будет колебаться от 16 до 21 градуса.

При этом, как отметил Тишковец, возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается. Так, в столичном регионе прогнозируется сырая и прохладная погода.

