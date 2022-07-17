Московских рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

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Департамент торговли и услуг города Москвы призвал столичных рестораторов временно закрыть летние веранды из-за непогоды, сообщает Агентство "Москва".

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.

Кроме того, от ресторанов и кафе требуется укрепить уличные конструкции и закрыть зонты.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 17 июля. Аналогичное предупреждение объявлено в Подмосковье.

