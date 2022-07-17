Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

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В воскресенье, 17 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Температура в дневные часы составит в Москве 21...23 градуса, по области – 18...23 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с, при грозе порывы 12–17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 55%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после аномальной жары в столице установилась прохладная и комфортная погода, кислородный режим благоприятный, ультрафиолетовый индекс невысокий.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что "бархатный сезон" в Москве начнется с 15 июля, когда температура воздуха будет примерно равна температуре воды. Синоптик также спрогнозировал незначительное понижение температуры воды в будущем.

