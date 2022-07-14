Синоптик пообещал москвичам "бархатный сезон" в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Бархатный сезон" в Москве начнется с 15 июля, когда температура воздуха будет примерно равна температуре воды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура воздуха понижается, но вода остается теплой. Температура в Москве-реке в черте города и южнее сейчас 22...23 градуса, а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах, озерах, – 23...24 градуса. Можно сказать, что в столице фактически начинается "бархатный сезон", – цитирует его ТАСС.
Синоптик также спрогнозировал незначительное понижение температуры воды в будущем.
Ранее Вильфанд сообщил, что температура воды в водоемах Москвы прогрелась до состояния парного молока. По его словам, 7 июля в черте города температура воды составляла 23...25 градусов, на севере столицы – 22...23 градуса.
В Евпатории, Алуште и Феодосии, по словам Вильфанда, море прогрелось до 22 градусов. В Ялте, Анапе, Туапсе, Сочи и Геленджике – до 23 градусов.
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