Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за возможной грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 17 июля. Аналогичное предупреждение объявлено в Подмосковье. Также по области до конца дня действует оранжевый уровень погодной опасности из-за угрозы природных пожаров.

По прогнозам синоптиков, 17 июля в столице местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до 21–23 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. При грозе порывы ветра будут доходит до 17 метров в секунду.

Отмечается, что после аномальной жары в столице установилась прохладная и комфортная погода, кислородный режим благоприятный, ультрафиолетовый индекс невысокий.

