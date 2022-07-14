Жителей южных регионов России предупредили об опасном солнце

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На курортах России в четверг, 14 июля, прогнозируется высокое ультрафиолетовое излучение, которое в пятницу распространится на весь юг страны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в Крыму и на Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения будет около семи единиц, тогда как порог опасного значения – шесть единиц. Синоптик предупредил, что 15 июля в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах уровень солнечной активности будет достигать 7–8 единиц.

Стандарт ультрафиолетового индекса, разработанный ВОЗ, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией, указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.

При значениях индекса от 3 до 7 специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

Ранее в Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать физическую нагрузку.

Важно также, как отметила эксперт, пить больше воды. Ее количество нужно увеличить в два раза. Не стоит пить в жару газированные напитки и сладкие соки.

