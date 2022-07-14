Жителей южных регионов России предупредили об опасном солнце

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На курортах России в четверг, 14 июля, прогнозируется высокое ультрафиолетовое излучение, которое в пятницу распространится на весь юг страны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он уточнил, что в Крыму и на Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения будет около семи единиц, тогда как порог опасного значения – шесть единиц. Синоптик предупредил, что 15 июля в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах уровень солнечной активности будет достигать 7–8 единиц.
Стандарт ультрафиолетового индекса, разработанный ВОЗ, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией, указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.
При значениях индекса от 3 до 7 специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.
Ранее в Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать физическую нагрузку.
Важно также, как отметила эксперт, пить больше воды. Ее количество нужно увеличить в два раза. Не стоит пить в жару газированные напитки и сладкие соки.
Температура в столице достигнет 31 градуса 11 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: