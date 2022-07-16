Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московской области продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за возмоных пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 21:00 воскресенья. Отмечается, что Волоколамском районе пожарная опасность оценивается как чрезвычайная – 5-й класс.

Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье в четверг. Предупреждение действовало до 13:00 16 июля.

Между тем ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в текущие выходные в Московском регионе ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха не будет превышать 23 градусов тепла.

