В столице усилили контроль за пожарной безопасностью из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в связи с сильной жарой усилен контроль пожарной безопасности, в первую очередь на природных территориях, в парковых зонах. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Так, пожарные и спасатели каждый день патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, выявляют случаи несанкционированного сжигания мусора, пала травы. Они также фиксируют случаи, когда нарушители разводят открытый огонь и используют мангалы в местах, которые для этого не предназначены.

"Специалисты проверяют, чтобы лесопарковые зоны были очищены от сухой растительности, валежника и мусора, беседуют с отдыхающими о правилах безопасного поведения", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Уточняется, что во всех округах города подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО обустроены противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений.

Места забора воды для авиационной техники были заранее обследованы, также специалисты оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что июль в Центральной России в этом году будет на 1–1,5 градуса теплее многолетней нормы. Также ожидается дефицит осадков.

В Москве ночью в течение месяца в среднем ожидается 13,5 градуса, днем – 23,1 градуса. Недобор по дождям может составить 40–60%, то есть вместо положенных в столице 94 миллиметров осадков прогнозируется только половина. Синоптик подчеркнул, что температура воздуха в течение месяца будет неоднородной.

