Предпоследний уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за возможных пожаров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 13:00 16 июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что "бархатный сезон" в Москве начнется с 15 июля, когда температура воздуха будет примерно равна температуре воды. По его словам, температура в Москве-реке в черте города и южнее сейчас 22...23 градуса, а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах, озерах – 23...24 градуса.

