Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в начале следующей неделе в столице ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха останется на уровне 21...23 градусов.
Ранее синоптики предупредили, что в четверг, 14 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные ливневые дожди, возможна гроза. Воздух при таких условиях прогреется лишь до 22...24 градусов в столице и до 21...26 градусов – по области, отметили метеорологи.
"В пятницу, 15 июля, мы будем находиться в промежуточном гребне повышенного атмосферного давления. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Ночная температура в Москве будет на уровне 14…16 градусов, по области – 11…16 градусов. Днем в городе – 21…23 градуса, в Подмосковье – 18…23 градуса", – сообщила Позднякова.
Кроме того, в этот день возможно усиление западного ветра, местами порывы могут достигать 12–14 метров в секунду, отмечает синоптик.
В субботу в Москве будет переменная облачность, без осадков. Ночью в городе ожидается 11...12 градусов, по области – 8...13 градусов. Дневная температура в столице составит 21...23 градуса и по области – 18...23 градуса. Ветер будет более спокойный, западный, 5–10 метров в секунду, добавила специалист.
"В воскресенье ночью существенных осадков не ожидается, ночная температура – 11–13 градусов в Москве, по области – 8–13 градусов. Во второй половине дня в основном местами соберется кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве – 21–23 градуса и 18–23 градуса – по области. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду", – пояснила метеоролог.
По словам Поздняковой, кратковременные дожди ожидаются в столице и в начале следующей недели, в дневные часы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в середине месяца москвичей ожидает "бархатный сезон". По его словам, с 15 июля температура воздуха будет примерно такой же, как воды. Специалист отметил, что сейчас в Москве-реке в черте города и южнее достаточно тепло – 22...23 градуса, а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах и озерах – 23...24 градуса.
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