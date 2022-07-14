Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 14 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные ливневые дожди, возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Воздух при таких условиях прогреется лишь до 22...24 градусов в столице и до 21...26 – по области. Ветер юго-восточного направления – 5–10 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня еще немного понизится и к полудню составит 741 миллиметр ртутного столба", – говорится в сообщении.
Отмечается, что содержание кислорода в норме, ультрафиолетовый индекс средний, формирование условий термического дискомфорта в дневные часы маловероятно.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице к выходным температура будет в районе 20 градусов тепла и жара не вернется минимум до среды. По словам синоптика, в четверг, 14 июля, во второй половине дня температура начнет понижаться. В пятницу будет уже 22–24 градуса, в субботу – 21–23 градуса, в воскресенье – 20–21 градус.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 14 июля
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