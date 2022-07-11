Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем лета в столице. Воздух на главной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 прогрелся до 32,2 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Метеобюро Москвы.

"Сегодня самый жаркий день нынешнего лета в Москве. Предыдущий максимум отмечался 27 июня – 32,1 градуса", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что температурный рекорд дня был установлен 11 июля 1996 года. Тогда воздух в Москве прогрелся до 35,6 градуса.

"Этот рубеж жары сегодня устоит", – добавил он.

Ранее в МЧС по Москве предупредили, что в столицу во второй половине дня 11 июля придут ливень, град, гроза и шквалистый ветер.

По данным синоптиков Росгидромета, порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду.

Из-за непогоды МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать транспортные средства под деревьями.

