Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем лета в столице. Воздух на главной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 прогрелся до 32,2 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Метеобюро Москвы.
"Сегодня самый жаркий день нынешнего лета в Москве. Предыдущий максимум отмечался 27 июня – 32,1 градуса", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что температурный рекорд дня был установлен 11 июля 1996 года. Тогда воздух в Москве прогрелся до 35,6 градуса.
"Этот рубеж жары сегодня устоит", – добавил он.
Ранее в МЧС по Москве предупредили, что в столицу во второй половине дня 11 июля придут ливень, град, гроза и шквалистый ветер.
По данным синоптиков Росгидромета, порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду.
Из-за непогоды МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать транспортные средства под деревьями.
Москвичам рекомендовали оставаться дома из-за приближения непогоды
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