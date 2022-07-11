Ливень с грозой и шквалистым ветром вновь обрушится на Москву 11 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столицу во второй половине дня 11 июля придут ливень, град, гроза и шквалистый ветер, предупредили в МЧС по Москве в своей официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

По данным синоптиков Росгидромета, порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду.

Из-за непогоды МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать транспортные средства под деревьями.

Пешеходам также посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Накануне ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Москву. В результате урагана погиб один человек. Еще 10 получили травмы разной степени тяжести. Городские службы ликвидируют последствия непогоды: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильные дожди, ливни и грозы ожидаются в ближайшие два дня в нескольких регионах страны.

По его словам, в понедельник, 11 июля, гроза и дождь ожидаются в Карелии, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Во вторник, 12 июля, в данных регионах прогнозируются ливни и усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

В Ростовской области и Краснодарском крае, продолжил синоптик, в ближайшие дни пройдут ливневые дожди. Ветер усилится до 22 метров в секунду. Сильный дождь и гроза также ожидаются в Калининградской и Калужской областях.

