Пассажирам столичного метро и МЦК вновь начали раздавать воду из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам столичного метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что получить воду в бутылках можно на 18 станциях:

"Технопарк";

"Кутузовская";

"Фили";

"Филёвский парк";

"Пионерская";

"Багратионовская";

"Студенческая";

"Выхино";

"Первомайская";

"Красносельская";

"Преображенская площадь";

"Сокол";

"Новокузнецкая";

"Чистые пруды";

"Кропоткинская";

"Белорусская" Замоскворецкой линии.

Также раздают воду пассажирам на станциях "Лихоборы" и "Стрешнево" Московского центрального кольца.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник, 11 июля, в столице ожидается до 33 градусов, однако уже во вторник похолодает на 8–10 градусов.

Кроме того, как отметил эксперт, в понедельник локально вероятна гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду.

К выходным станет еще прохладнее, продолжил синоптик. В субботу, 16 июля, прогнозируется около 20 градусов. Температурный фон в течение недели в среднем будет 22–25 градусов, уточнил Вильфанд.