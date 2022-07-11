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Москва 24

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Транспорт

12:19

Пассажирам столичного метро и МЦК вновь начали раздавать воду из-за жары

транспорт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам столичного метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что получить воду в бутылках можно на 18 станциях:

  • "Технопарк";
  • "Кутузовская";
  • "Фили";
  • "Филёвский парк";
  • "Пионерская";
  • "Багратионовская";
  • "Студенческая";
  • "Выхино";
  • "Первомайская";
  • "Красносельская";
  • "Преображенская площадь";
  • "Сокол";
  • "Новокузнецкая";
  • "Чистые пруды";
  • "Кропоткинская";
  • "Белорусская" Замоскворецкой линии.

Также раздают воду пассажирам на станциях "Лихоборы" и "Стрешнево" Московского центрального кольца.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник, 11 июля, в столице ожидается до 33 градусов, однако уже во вторник похолодает на 8–10 градусов.

Кроме того, как отметил эксперт, в понедельник локально вероятна гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду.

К выходным станет еще прохладнее, продолжил синоптик. В субботу, 16 июля, прогнозируется около 20 градусов. Температурный фон в течение недели в среднем будет 22–25 градусов, уточнил Вильфанд.

Температура в столице достигнет 31 градуса 11 июля

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