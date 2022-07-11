Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин

В понедельник, 11 июля, в столице ожидается до 33 градусов, однако во вторник похолодает на 8–10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Супержарко будет в понедельник <...>. Это будет день тяжелый действительно. Локально вероятна гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду. Но уже во вторник <...> температурный фон будет 22...24 градуса", – приводит слова метеоролога ТАСС.

К выходным станет еще прохладнее, продолжил синоптик. В субботу, 16 июля, прогнозируется около 20 градусов. Температурный фон в течение недели в среднем будет 22...25 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в Астраханской области в начале этой недели ожидается до 41 градуса, в Воронежской области – до 36 градусов, в Тамбовской области – до 35 градусов. В ряде регионов, включая Карелию, Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области, в ближайшие дни прогнозируется ливни с грозами и усиление ветра.

Накануне на Москву обрушились ливень, град и шквалистый ветер. В результате урагана погиб один человек. Еще 10 получили травмы разной степени тяжести. Городские службы ликвидируют последствия непогоды: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

