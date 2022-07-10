Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Со вторника, 12 июля, в Москве ожидается снижение температуры воздуха. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, 10 июля температура воздуха в столице составит 29…30 градусов, а 11 июля столбики термометров поднимутся до 32 градусов.

"И конечно, при такой высокой температуре в понедельник и во вторник у нас ожидается переход к другой погоде. С юга подойдет фронтальный раздел, за ним более прохладный воздух", – пояснил Шувалов.

Синоптик отметил, что во второй половине дня 11 июля может начаться гроза и усилиться ветер. Во вторник же, 12 июля, столбики термометров опустятся до 23…24 градусов.

Шувалов спрогнозировал и умеренные дожди.

"Во второй половине недели южный ветер сменится западным, температура останется в зоне комфорта – 21…23 градуса в дневные часы", – заключил синоптик.

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