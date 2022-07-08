Метеоролог предупредил о приходе похолодания в Москву

После череды жарких дней на Москву на этой неделе обрушились ливни и грозы. Синоптики отмечают, что для столичного июля это нормально, поскольку он считается самым дождливым месяцем. По их прогнозам, в ближайшее время осадки в городе продолжатся. Разбираемся, к чему стоит готовиться москвичам.



Июль – месяц дождей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый в этом месяце сильный ливень прошел в Москве во вторник, 5 июля. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что за сутки на город обрушилось 16 миллиметров осадков. Москвичи также стали свидетелями буйства стихии 7 июля. Дождь был настолько мощный, что коммунальным службам пришлось продолжить работу в усиленном режиме.

Сообщалось, что в отдельных столичных районах только за час выпало более 30% месячной нормы осадков. Кроме того, на Большой Ордынке в купол храма Иверской Иконы Божией Матери на Всполье попала молния. Из-за непогоды пришлось остановить работу канатки на Воробьевых горах. К вечеру того же дня в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что все последствия разгула стихии в виде скопления воды на улицах устранены.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода задержится в столице как минимум до середины июля. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" До середины месяца практически каждый день будут дожди различной интенсивности. Июль у нас – самый дождливый месяц, вот он и выполняет свое предназначение.

В свою очередь, в Гидрометцентре предупредили россиян о возможных опасных природных явлениях. Отмечается, что их число в летний период возрастает в восемь раз.

"Сильные дожди и ветровой режим, град, который может привести к негативным последствиям для крыш домов, для человека, а также молнии. Но все это прогнозируется только за сутки", – уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Непогода не отступит?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни в столице снова ожидаются дожди. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог Александр Шувалов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог Погода ожидается неустойчивая. Фронт, который "наградил" нас сильными ливнями, отошел к востоку, ближе к Нижнему Новгороду, Владимиру. Но это ничего не значит. Потому что с юга поднимается новая фронтальная зона и уже в районе субботнего утра она подойдет к Москве.

Из-за этого во второй половине субботы возможны грозовые дожди. Местами ожидаются сильные ливни, предупреждает синоптик.

"А там, где ливни и грозы, там и шквалистое усиление ветра. Когда облако проходит, вниз идет захлест холодного воздуха, температура сразу опускается на 10 градусов. Также стоит ожидать влажность и шквалистый ветер", – объясняет Шувалов.

По словам метеоролога, первая половина воскресенья будет солнечной. Однако ближе к вечеру опять пойдет дождь.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог Так что оба выходных будут с осадками. Температура воздуха в субботу прогреется до 25…27 градусов, в воскресенье ожидается до 28…29 градусов.

В понедельник, 11 июля, стрелки термометров снова поднимутся до отметки 30…32 градуса. Но, по словам Шувалова, такой температурный режим продлится недолго.

"Это будет последний выдох тепла. Потому что уже на следующей неделе ожидается снижение температуры. Над западной и центральной областями страны будет сохраняться циклоническая циркуляция, что обеспечит неустойчивость в атмосфере", – уточнил метеоролог.

По словам синоптика, в понедельник вечером и в ночь на вторник тоже возможны дожди.

