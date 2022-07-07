Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Москву обрушился ливень с грозой и градом. В ближайшие часы ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до вечера в Москве местами ожидается сильный ливень, гроза, град, шквалистый ветер до 23 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Москвичей попросили быть внимательнее за рулем, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковаться под деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства москвичам рекомендовали избегать пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными.

"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайший час ожидается шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Возможно выпадение до 20 миллиметров осадков", – говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

В связи с непогодой ресторанам и кафе в Москве порекомендовали закрыть летние веранды, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Тем временем непогода уже пришла в Московскую область. Очевидцы сообщают, что в Солнечногорском районе идет град.



Видео: Москва 24

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала , что в выходные дни в столице будет жарко, однако могут быть кратковременные дожди.

Специалист предупредила, что погода в Москве до конца этой недели не будет стабильной. Она рассказала, что будет преобладать переменная облачность, при этом сильных ливней быть не должно, а температура в дневные часы составит около 25 градусов.

Жара в субботу будет ощущаться комфортно благодаря северо-западному ветру, отметила Позднякова, в воскресенье в столицу должен прийти юго-восточный ветер, который тоже поможет легче воспринимать зной.

