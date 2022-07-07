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Москва 24

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Общество

15:36

Синоптик предупредил москвичей о грозе 7 июля

обществопогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптик Евгений Тишковец предупредил, что 7 июля в конце рабочего дня в столицу придет гроза.

"Жара в Москве будет держаться до вечера, но около 18:00 температура начнет понижаться, небо затянут облака. <...> В периоды гроз вероятны ливневые дожди, а ветер может усиливаться до 12–17 метров в секунду", – рассказал он в эфире телеканала Россия 24.

Тишковец объяснил, что Москва до сих пор остается в потоке холодного атмосферного фронта, который разделяет очень контрастные воздушные массы.

В пятницу температура в городе будет не выше 25 градусов, отметил синоптик. Он добавил, что погодный тренд до начала следующей недели сохранится: в вечерние часы над столицей будут сверкать молнии.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в выходные дни в столице будет жарко, однако могут быть кратковременные дожди.

Специалист предупредила, что погода в Москве до конца этой недели не будет стабильной. Она рассказала, что будет преобладать переменная облачность, при этом сильных ливней быть не должно, а температура в дневные часы составит около 25 градусов.

Жара в субботу будет ощущаться комфортно благодаря северо-западному ветру, отметила Позднякова, в воскресенье в столицу должен прийти юго-восточный ветер, который тоже поможет легче воспринимать зной.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве

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